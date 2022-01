Nazione, Yahia Fofana del Le Havre l’idea della Fiorentina per la porta. Dragowski all’addio?

La Fiorentina ha fatto un sondaggio per il giovane portiere classe 2000, Yahia Fofana. Il portiere francese ha il contratto in scadenza con Le Havre. Secondo La Nazione la Fiorentina potrebbe già adesso acquistare il giovane o aspettare l’estate per averlo a parametro 0. Se la Fiorentina dovesse prenderlo, potrebbe cambiare il futuro di Dragowski.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, SERGIO OLIVEIRA-ROMA A CONDIZIONI VANTAGGIOSE. FU MOTIVO ROTTURA GATTUSO-COMMISSO