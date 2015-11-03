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Notizie Codacons Fiorentina

Codacons contro Dazn per gli aumenti: "Ancora una volta ad essere danneggiati sono i consumatori"

22 maggio 2024 17:34

Il Codacons prende la palla al balzo: "Stop alla pubblicità sulle scommesse in onda durante le partite"

15 ottobre 2023 14:45

Pres. Codacons: "Aumento Dazn? Assurdo, clienti non sono carne da macello. Il problema è la Lega Calcio"

10 giugno 2022 18:54

Lazio vince grazie ad un gol in fuorigioco, il Codacons non ci sta: "La partita deve essere rigiocata"

06 maggio 2022 16:13

Milan-Spezia non si rigiocherà, ma il Codacons non ci sta: "Va ripetuta per grave errore dell'arbitro"

18 gennaio 2022 13:28

Codacons annuncia: "Retrocessione e revoca scudetti alla Juventus se accuse sono confermate"

29 novembre 2021 12:23

DAZN, flop totale. Clienti chiedono sub licenza a Sky. Avviso del Codacons

24 settembre 2021 00:06

Codacons: "Chiediamo la retrocessione in serie B della Juventus in caso di coinvolgimento nella truffa Suarez"

25 settembre 2020 19:18

De Laurentiis positivo al Covid-19, il Codacons presenterà un esposto per epidemia dolosa. Il motivo

13 settembre 2020 19:59

Gare a porte chiuse, abbonamenti e biglietti da rimborsare: la Fiorentina studia il risarcimento

05 marzo 2020 13:57

Coronavirus, Juve-Inter in chiaro su TV8? Il Codacons fa la richiesta, apertura da parte di Sky

25 febbraio 2020 14:14

CHI GENERALIZZA È IGNORANTE, GLI IPOCRITI PEGGIO. AL CODACONS RISPONDIAMO...

16 marzo 2019 14:50

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