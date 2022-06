Pres. Codacons: “Aumento Dazn? Assurdo, clienti non sono carne da macello. Il problema è la Lega Calcio”

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare di Dazn. Ecco le sue parole: “Esposto contro DAZN? Il problema è la Lega Calcio. Non si dà per contratto i diritti televisivi senza fissare delle regole. Avrebbero dovuto e dovrebbero dare dei paletti sulle tariffe. Siamo molto arrabbiati, abbiamo mosso i nostri passi. Speriamo che DAZN torni sui propri passi, perché è una decisione assurda. È una struttura tecnologica che non può vantare alcun aumento di costo della produzione. Decisioni drastiche dalla Lega Calcio? Non credo proprio, stiamo a vedere cosa succederà. Già una lettera di moral suasion sarebbe cosa gradita, ma da questi signori non mi aspetto più nulla. Al prossimo rinnovo del contratto, i tifosi e gli sportivi devono premere per condizioni migliori. Sky e DAZN usano i consumatori come carne da macello, questo non va bene. Ci vuole una vera concorrenza. Questi elementi approfittano delle crisi, pandemiche e legate alla guerra, per speculare”.