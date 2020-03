Le porte dello stadio chiudono ai tifosi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, saranno poi annunciate le modalità di rimborso per i 30 mila abbonati della Fiorentina. Secondo La Nazione ci sarà bisogno di tempo per capire come muoversi ma la Fiorentina sta già studiando la strategia da prendere, la viola comunicherà in che modo risarcire i propri tifosi per il periodo in cui lo stadio dovrà restare chiuso. Non ha avuto quindi bisogno dell’invito del Codacons il club viola, pronto subito all’azione per procedere con il rimborso del rateo abbonamento che non potrà essere sfruttato o dei biglietti acquistati.