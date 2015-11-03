Notizie Rimborso Fiorentina

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Rimborso abbonamenti? Deciderà il nuovo decreto che dovrà essere ratificato oggi. I tifosi aspettano info

10 marzo 2020 12:47

Gare a porte chiuse, abbonamenti e biglietti da rimborsare: la Fiorentina studia il risarcimento

05 marzo 2020 13:57

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