Moviola CorSport, Biraghi non andava espulso, sbagliato il secondo giallo dato da Serra

Ecco la moviola di Fiorentina-Sassuolo nelle pagine del Corriere dello Sport: “Non sufficiente la partita per il torinese Serra al di là dell’errore (grosso) sul doppio giallo a Biraghi: fa fatica a stare appresso alla partita, prova ad imporsi, i giocatori lo accettano poco. Regolari i due gol della Fiorentina, il secondo più difficile del primo.

Errata la doppia ammonizione per Biraghi: nel primo caso il contatto arriva perchè Biraghi sbaglia il tempo del salto, è fuori ritmo e ricadendolo si appoggia all’avversario. Il secondo è uno scontro di gioco, Biraghi non allarga mai il destro come a voler dare una gomitata o una sbracciata. Gonzalez protesta ma il contattino con Chiriches non è da rigore”.

