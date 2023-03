Mourinho vuole denunciare Serra perché gli ha detto: “Vai a casa, ti stanno prendendo tutti per il cu**”

Il quarto uomo Marco Serra, sezione Torino, ripreso durante Cremonese-Roma (prima vittoria in campionato dei grigiorossi) mentre si rivolge a José Mourinho. Il labiale del quarto uomo sembra dire: «Ti stanno prendendo tutti per il c…, vai casa, vai a casa», frase e atteggiamento che hanno mandato su tutte le furie il vulcanico allenatore della Roma – espulso – che minaccia addirittura le vie legali: «Sono emotivo, ma non sono pazzo. E per arrivare alla reazione che ho avuto è perché qualcosa è successo. Devo capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale», invocando la prova audio. Domenica 5 marzo è in programma Roma-Juventus. Lo riporta il Corriere della Sera

Serra a Mourinho : “Ti stanno prendendo tutti per il c*lo, vai casa, vai a casa”pic.twitter.com/F1ukQyugiL — Sajjad Lattef (@ImSajjadLattef) March 1, 2023

LA POLEMICA INNESCATA DA BIRAGHI