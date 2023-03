L’arbitro Serra smaschera Mourinho: “Tutto falso, gli ho detto «Ti stai mettendo lo stadio contro»”

L’arbitro Marco Serra, quarto uomo in Cremonese-Roma, è stato intercettato dalla trasmissione Le Iene ed è tornato sul litigio che ha portato all’espulsione del tecnico giallorosso Jose Mourinho. Queste le sue parole: “Non ho detto nulla che potesse offendere Mourinho. Non ho detto quelle parole lì (“Ti stanno prendono tutti per il c….Vai casa, vai a casa” ndr), ho detto un’altra cosa. Ho detto ‘Ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell’area, vai nell’area’”. Lo riporta Sos Fanta

