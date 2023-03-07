Trevisani: "Italiano come Klopp. L'anno scorso senza la cessione di Vlahovic Fiorentina in Champions"

Riccardo Trevisani ha parlato del momento in casa Fiorentina dopo la bellissima vittoria contro il Milan

Riccardo Trevisani, telecronista di Mediaset, ha parlato del momento attuale di casa Fiorentina a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Adesso la Fiorentina ha trovato un centravanti come Cabral, quel tanto cambiare in attacco tra Kouamè, Cabral e Jovic mi sembrava come quando si dovevano alternare Kouamè, Cutrone e Vlahovic. Ho visto le immagini del Sivasspor, non mi sembra una squadra che possa mettere in difficoltà la Fiorentina, nè quella di adesso nè quella brutta che faceva turnover di qualche tempo fa. Al sorteggio è andata bene, c'erano squadre sicuramente peggiori. Spero che la Fiorentina finisca il campionato alle spalle dell'Atalanta per i valori che possiede.

Secondo me non manca tanto per colmare il gap con Atalanta, Lazio e Roma. La Fiorentina con Vlahovic sarebbe arrivata in Champions League lo scorso anno, continuo a pensare che Italiano sia molto forte, io l'ho paragonato a Klopp subendo tanti insulti e critiche ma continuo a pensarlo. Quest'anno la Fiorentina sta facendo meno bene anche perchè per la prima volta in carriera Italiano sta affrontando il doppio impegno settimanale.

Italiano si è trovato in serie A con lo Spezia che aveva 35 giocatori, lo Spezia è stato promosso in serie A a fine giugno e due mesi dopo ha iniziato la serie A. Prima di Italiano la Fiorentina si salvava all'ultima giornata, al primo anno a Firenze poteva andare in Champions, il secondo anno è in semifinale di Coppa Italia e sta andando avanti in Europa. La carriera di Italiano in serie A è mostruoso. Poi guardate altre partite come quella tra Mourinho e Allegri, il primo tempo di Roma-Juventus è stato l'opposto del calcio"

L'OPINIONE DI CASSANO

https://www.labaroviola.com/cassano-la-fiorentina-contro-il-milan-sembrava-venisse-da-un-altro-pianeta-e-giocava-contro-ragazzini/204567/