Cassano: “La Fiorentina contro il Milan sembrava venisse da un altro pianeta e giocava contro ragazzini”

Antonio Cassano, nel corso della diretta su Twitch della Bobo Tv, ha parlato della vittoria della Fiorentina contro il Milan, queste le sue parole:

“La Fiorentina ha asfaltato il Milan, ti dico la verità, sembrava di vedere una squadra che giocava su un altro pianeta contro dei ragazzini. Il Milan è stato preso a pallonate in lungo e in largo, ma su tutti i punti di vista, dalle idee all’intensità, di proposta. Se devo trovare una cosa positiva del Milan è che poteva subire altri gol e non li ha subiti, gli è andata bene. La Fiorentina gioca a calcio e tu sei costretto solo a difendere a cinque. Ikonè ha mandato in confusione Tomori con una giocata. Sono stati asfaltati sotto tutti i punti di vista, sono stati arrotolati”

GLI OCCHI DELLA FIORENTINA SULL’AZ