La Fiorentina sarà a Roma per osservare da vicino Reijnders, il miglior centrocampista dell’Eredivisie

Il miglior centrocampista dell’attuale Eredivisie: il rendimento di Tijani Reijnders dell’AZ Alkmaar è un continuo crescendo. Solidità, certezze. Una stagione dove il centrocampista si è guadagnato le attenzioni di tutti: oggi sfiderà la Lazio in Conference League ma sono previsti numerosi club, anche dalla Serie A, per il classe ’98 di Zwolle. Nelle scorse settimane Fiorentina, Atalanta, Bologna e non solo erano segnalate sulle tracce del giocatore che dovrebbero seguire anche oggi all’Olimpico.

Non solo: la stagione di Reijnders, che i media olandesi considerano per distacco il miglior centrocampista per rendimento e prestazioni del campionato arancione, è finita nel mirino di Ronald Koeman. Il ct dell’Olanda, infatti, dovrebbe includere il ventiquattrenne nelle prossime convocazioni dei Tulipani. Lo riporta TMW

