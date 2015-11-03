Notizie Az Fiorentina

Cm.com scrive: "Sondaggio della Fiorentina per Karlsson, stella dell'AZ. Lo vuole anche il Napoli"
11 luglio 2023 23:26
Gazzetta scrive: "La Fiorentina muove passi concreti per Karlsson, esterno dell'AZ. Costa 20 milioni"
02 aprile 2023 15:54
TMW, Reijnders dell'AZ è uno degli obiettivi della Fiorentina. Piace anche ad Atalanta e Bologna
08 marzo 2023 10:04
Lazio perde in casa l'andata di Conference contro l'AZ. Potrebbe essere un vantaggio per la Fiorentina
07 marzo 2023 20:57
La Fiorentina sarà a Roma per osservare da vicino Reijnders, il miglior centrocampista dell'Eredivisie
07 marzo 2023 12:16
TMW, Beukema non lo vuole solo la Fiorentina, anche l'Atalanta sul difensore classe 98 dell'AZ
11 gennaio 2023 15:35
Gazzetta, alla Fiorentina ora serve un esterno: idea Karlsson dell’Az Alkmaar. Resiste pista Boga
31 dicembre 2022 09:38
"Sorteggio? Vorrei l'AZ. Tello? Puyol mi disse che ero pazzo. Darmian..."
10 dicembre 2016 16:52
Archivio