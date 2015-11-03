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Notizie Az Fiorentina

Cm.com scrive: "Sondaggio della Fiorentina per Karlsson, stella dell'AZ. Lo vuole anche il Napoli"

11 luglio 2023 23:26

Gazzetta scrive: "La Fiorentina muove passi concreti per Karlsson, esterno dell'AZ. Costa 20 milioni"

02 aprile 2023 15:54

TMW, Reijnders dell'AZ è uno degli obiettivi della Fiorentina. Piace anche ad Atalanta e Bologna

08 marzo 2023 10:04

Lazio perde in casa l'andata di Conference contro l'AZ. Potrebbe essere un vantaggio per la Fiorentina

07 marzo 2023 20:57

La Fiorentina sarà a Roma per osservare da vicino Reijnders, il miglior centrocampista dell'Eredivisie

07 marzo 2023 12:16

TMW, Beukema non lo vuole solo la Fiorentina, anche l'Atalanta sul difensore classe 98 dell'AZ

11 gennaio 2023 15:35

Gazzetta, alla Fiorentina ora serve un esterno: idea Karlsson dell’Az Alkmaar. Resiste pista Boga

31 dicembre 2022 09:38

"Sorteggio? Vorrei l'AZ. Tello? Puyol mi disse che ero pazzo. Darmian..."

10 dicembre 2016 16:52

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