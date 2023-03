Lazio perde in casa l’andata di Conference contro l’AZ. Potrebbe essere un vantaggio per la Fiorentina

La Lazio perde 2-1 contro l’AZ Alkmaar all’Olimpico dopo essere passata inizialmente in vantaggio. Si complica la vita in Conference League per i biancocelesti, che dovranno giocarsi la qualificazione ai quarti di finale in Olanda.

I biancocelesti iniziano benissimo nei primi minuti della partita con Zaccagni che scappa sulla destra dopo appena due minuti crossando perfettamente per Milinkovic-Savic, impreciso nella deviazione che finisce sul fondo. Anche Lazzari si mette in mostra dopo 5′ quando partendo da destra mette in difficoltà la difesa avversaria con Goes che calcia in angolo rischiando l’autogol.

Al 18′ la Lazio riesce meritatamente a passare. Felipe Anderson recupera palla nel mezzo e poi lancia a sinistra Zaccagni, bravo a puntare la fascia e poi a crossare per Pedro: movimento splendido dello spagnolo che poi devia la sfera calciandola in fondo alla rete. Ancora Lazio al 26′ quando Milinkovic-Savic vede al centro Pedro, bravo di nuovo a scappare alla difesa olandese, meno bravo calciando la palla in bocca a Ryan.

Dopo il 30′ si sveglia un po’ l’AZ Alkmaar, che va vicinissimo al gol grazie a una bell’azione di Karlsson sulla sinistra con cross che raggiunge la deviazione di Mijnans e poi quella di Cataldi con la palla che sbatte pericolosamente sul palo alla destra di Maximiano. Ma gli olandesi sono in crescita e mettono a frutto il proprio gioco al 45′ quando Reijnders sfrutta un errore in appoggio di Milinkovic-Savic per servire Karlsson in area, bravo poi a calciare verso Pavlidis che anticipa la difesa laziale e segna l’1-1. Risposta immediata da parte degli uomini della Lazio, che allo scadere va a un passo dal gol del nuovo vantaggio con Milinkovic-Savic che calcia forte e fa tremare la traversa prima del fischio dell’arbitro Nyberg.

La ripresa inizia con l’estro di Luis Alberto che cambia passo rispetto alla prima frazione. Lo spagnolo si mette in mostra per diverse giocate di pregevole fattura ma la Lazio in generale sembra invece avere un passo decisamente più compassato. La prima occasione però è comunque dei biancocelesti, con Felipe Anderson che si infila in area per poi calciare troppo centrale cercando il palo lontano con un tiro di piatto. Anche Milinkovic-Savic tenta il tiro anziché provare lo scambio con Luis Alberto e la palla finisce comodamente tra le braccia di Ryan. Al 62′ però passa di nuovo la squadra di Jansen: un rinvio sbilenco della difesa trova l’errore in mediana di Pedro che perde palla e permette all’AZ di andare in contropiede. Karlsson attende l’inserimento di Kerkez che è bravissimo a tu per tu con Maximiano a calciare sotto le gambe del portoghese completando la rimonta.

Sarri prova a cambiare mandando in campo Cancellieri e Vecino per Pedro e Cataldi e la Lazio va subito vicina al pareggio. Al 72′ Luis Alberto scappa per vie centrali, tenta l’assist ma la palla viene deviata verso Ryan: errore del portiere che dà una grande occasione a Felipe Anderson che però calcia malissimo a due passi dalla porta olandese con la palla che finisce altissima. Sempre il brasiliano all’80’ viene servito benissimo dal solito Luis Alberto ma il suo tiro non gira abbastanza e lambisce il palo prima di finire sul fondo per la disperazione di Sarri in panchina. Ora le occasioni fioccano per la Lazio che dopo due minuti, su calcio d’angolo, Milinkovic-Savic ha una clamorosa occasione da pochi passi ma la sua deviazione finisce ancora a lato.

Ma è solo un fuoco che la Lazio non riesce ad alimentare fino alla fine, anche perché Sarri decide di non fare cambi permettendo all’AZ di stare in campo con maggiore freschezza. Una scelta che permette agli olandesi di controllare le leggere folate biancocelesti, senza subire azioni pericolose come accaduto in precedenza. Una vittoria che dopo la prima mezz’ora di gioco sembrava impronosticabile vista la superiorità della Lazio ma che è stata resa possibile dagli errori in serie degli stessi laziali e di un AZ che ha sfruttato al meglio le poche occasioni avute. Ora la Lazio dovrà ribaltare questa sconfitta in Olanda tra 7 giorni, una missione che sarà tutt’altro che semplice. Lo riporta TMW

