Bacconi esalta Igor: “Giocatore superiore alla media, la Fiorentina può prendersi qualche rischio in più”

Adriano Bacconi, esperto di tattica, ha parlato della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno, queste le sue parole:

“Igor è un giocatore superiore alla media, permette alla squadra di prendersi qualche rischio in più in difesa perchè regge alla grande l’uno contro uno, sarà sicuramente un uomo mercato. Non possiamo pretendere che Italiano dia alla linea difensiva la stessa attenzione danno alla difesa gente come Allegri o Mourinho. Contro il Milan negli ultimi minuti hai preso gol perchè Italiano non è un allenatore che dice andiamo tutti in difesa e perdete tempo perchè stiamo vincendo. Le grandi squadre fanno cosi, guardate il Napoli, l’Arsenal o il City. Le squadra che cambiano modo di giocare in base all’episodio non sono grandi squadre

