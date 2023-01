TMW, Beukema non lo vuole solo la Fiorentina, anche l’Atalanta sul difensore classe 98 dell’AZ

Come riporta TMW, Sam Beukema è uno dei profili che l’Atalanta sta valutando per rinforzare la sua difesa. Al momento, però, la trattativa non è alle battute finali e il suo eventuale arrivo a Bergamo è legato alla partenza di Berat Djimsiti, centrale sondato dal Monza nelle scorse settimane. Sulle tracce del calciatore classe ’98 c’è anche il Bologna. Il difensore è stato accostato alla Fiorentina anche questa mattina sul Corriere dello Sport.

CORRIERE DELLO SPORT: “BAUKEMA E CITTADINI POSSIBILI COLPI IN DIFESA”