Cm.com scrive: “Sondaggio della Fiorentina per Karlsson, stella dell’AZ. Lo vuole anche il Napoli”

Il Napoli lì davanti cambierà qualcosa. La speranza di De Laurentiis è che non arrivino mai offerte monstre per Victor Osimhen, il nuovo Napoli vuole ripartire dal bomber. L’altro punto fermo del tridente è Kvaratskhelia, in uscita c’è Lozano: il messicano ha il contratto in scadenza a giugno 2024, margini per il rinnovo al momento non ce e sono e i dirigenti stanno lavorando per non perderlo a zero tra un anno.

Intanto la società si sta già muovendo sul possibile sostituto del messicano: il profilo che piace di più è quello di Jesper Karlsson, svedese classe ’98 dell’Az Alkmaar per il quale sono stati già avviati i primi contatti. 13 gol e 8 assist nell’ultima stagione da titolare, iniziata con un paio di mesi di ritardo per un problema muscolare. Chi lo conosce bene è convinto abbia numeri da campione, calcia di destro e di sinistro con un mix di potenza e precisione; compagno di nazionale di Ibra e Kulusevski, in qualche intervista anche Zlatan ha parlato bene del ragazzo.

Il Napoli sta aspettando di trovare una soluzione a Lozano prima di alzare il pressing su Karlsson, più indietro in Italia ci sono Lazio – che con l’Az ha una trattativa aperta per Kerkez – e Fiorentina anche loro interessate al giocatore: i biancocelesti l’hanno visto da vicino in Conference League quando tra andata e ritorno ha fatto tre assist e un gol, Sarri ha chiesto un esterno e lo svedese è una delle alternative a Berardi; i viola hanno fatto un timido sondaggio con l’Az, ma al momento non c’è nulla di concreto.

De Laurentiis è quello che finora si è mosso con più convinzione, su imbeccata del solito Micheli che dopo aver segnalato Kim, Kvaratskhelia e tanti altri sta fiutando un nuovo affare. Capo scouting con più potere sul mercato da quando è andato via Giuntoli, durante l’ultima stagione insieme al suo staff ha visionato più volte Karlsson rimanendo spesso colpito dalle qualità del ragazzo. Il Napoli prepara lo switch in attacco, contatti avviati per Karlsson. Lo riporta Calciomercato.com

