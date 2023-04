Gazzetta scrive: “La Fiorentina muove passi concreti per Karlsson, esterno dell’AZ. Costa 20 milioni”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Lazio irrompe su Jesper Karlsson, esterno offensivo dell’AZ Alkmaar che ha condannato proprio i biancocelesti all’eliminazione dalla Conference League. Sarri lo ritiene perfetto per il suo modulo, sia come potenziale alternativa di Zaccagni sia di Felipe Anderson. Il giocatore, che l’AZ ha acquistato dall’Elfsborg per 2,5 milioni di euro tre anni fa, adesso ne vale almeno 20. Su di lui è forte anche l’interesse del Benfica, mentre in Italia starebbe muovendo passi concreti nella sua direzione la Fiorentina.

