Grosso: "La Fiorentina è un grande club, ma non parlo del futuro perché non sarebbe corretto per la mia società"

Il tecnico del Sassuolo ha commentato la gara pareggiata con la Fiorentina oggi

In conferenza stampa, Fabio Grosso ha parlato del match finito 0-0 contro la Fiorentina: "Non è stata una partita facile per noi, quando andiamo sotto di giri facciamo fatica. Loro sono stati meglio di noi nel primo tempo poi abbiamo giocato una buona gara nel secondo dove abbiamo dato più ritmo."

Sulla Fiorentina: "Ho fatto 2 anni emozionanti al Sassuolo e ho rispetto del club e della mia società. Il futuro lo vedremo, per il momento resto concentrato sul campionato e sulle partite che mancano. La Fiorentina ha già un bravo allenatore ed è un club storico che raccoglie sempre molti consensi. Per me Firenze è speciale perché ho fatto qua il primo gol della mia carriera."

Su Paratici: "Stimo il direttore e lo conosco bene, è un grande professionista che mi ha dato tanto e mi ha permesso di allenare dopo 2 anni di inattività. Non parlo del futuro e sono solo voci."