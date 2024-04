Sottil: “Dedico il gol a Joe Barone, spesso mi ripeteva di fare questo tiro sul secondo palo in partita”

Riccardo Sottil ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Fiorentina-Sassuolo. Le parole dell’esterno viola:

“Non era facile, perché dopo l’eliminazione con l’Atalanta non è facile riprendersi. Il giorno dopo ci siamo detti che dovevamo reagire, abbiamo ancora una competizione, ci giochiamo una semifinale. Sono contento per stasera, quando sei sereno viene tutto più facile. Cerco di dare l’apporto alla squadra, di far emergere le mie qualità. Voglio dedicare questo gol a Barone, avevo un grande rapporto con lui; questo tiro sul secondo palo mi ripeteva spesso di farlo in partita e questo gol lo dedico a lui e alla sua famiglia. Delle volte nel calcio ci sono dei momenti meno felici e dei momenti in cui ti diverti a giocare a pallone. In queste serate mi esalto, esprimo tutta la mia gioia nel farlo. Ci giochiamo un finale di stagione che può essere bellissimo. Perché l’anno scorso abbiamo assaporato la finale. Il sogno sarebbe quella di regalarci qualcosa, regalare qualcosa a Joe che è mancato, al nostro presidente e ai nostri tifosi”.

COMMISSO HA DETTO ALLA SQUADRA CHE CERCHERÀ DI TORNARE PER GIOVEDÌ POI I COMPLIMENTI AL MISTER E AI MARCATORI