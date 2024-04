Parisi: “Abbiamo avuto questa reazione per i tifosi, noi diamo tutto e rispettiamo le decisioni del mister”

Il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi ha chiamato al termine di Fiorentina-Sassuolo, queste le sue parole: “Complimenti alla squadra, essere eliminato dalla Coppa Italia non è facile, abbiamo avuto questa reazione sia per noi che per i tifosi, perché comunque ci seguo sempre. Abbiamo dominato tutta la partita, abbiamo concesso solo l’occasione del goal, non è mai facile dominare così in Serie A, merito nostro che ci alleniamo sempre al massimo e rispettiamo le decisioni del Mister. Peccato per la traversa ma sono contento perché tutti abbiamo giocato una grandissima partita, Giovedì andiamo in Europa e dobbiamo continuare così, dobbiamo entrare con tanta determinazione e portare a casa il risulato. Commisso ci chiama sempre dopo le partite, che si vinca o si perda è sempre presente, dobbiamo dimostrare di essere una squadra forte. Giovedì sarà molto importante, in Europa è tutto più difficile perché le partite sono più fisiche, mancano 2 partite alla finale e dobbiamo dare tutto”.

