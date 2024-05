Nzola illude ma poi il Napoli trova il 2-2. Un punto che serve a poco, posizioni invariate in classifica

All’8′ il Napoli mette subito la testa avanti. Corner battuto da Politano, colpo di testa vincente di Rrahmani che svetta su Martinez Quarta. Al 12′ sponda di Kvaratskhelia a liberare Cajuste che non colpisce bene il pallone. Al 13′ ci prova Kvara ma non calcia bene. Al 14′ ancora il georgiano che spinge, tiro a giro dal limite ma palla fuori. Al 25′ Nico ci prova dal limite, tiro respinto dal corpo di Lobotka che si immola. Al 35′ buona chance per il Napoli, cross rasoterra di Kvara, Milenkovic anticipa Simeone. Poco dopo tiro sballato di Kouamé. Al 40′ la Fiorentina acciuffa il pareggio con una perla su punizione di Biraghi, traversa e poi gol, Meret battuto. Al 41′ giallo per Kvaratskhelia a causa del fallo su Dodò. Al 42′ la Fiorentina la ribalta, Nzola intercetta un retropassaggio di Politano, entra in area e con un diagonale preciso batte Meret. Al 46′ cross dentro di Biraghi, colpo di testa di Nico che finisce alto.

Al 48′ ottima conclusione a giro di Nico Gonzalez, Meret chiude in angolo. Al 49′ ottima idea di Anguissa, palla dietro che arriva a Mazzocchi il quale allarga per Kvara che non riesce a colpire bene il pallone. Un minuto più tardi Cajuste pericoloso, palla alta. Al 57′ il Napoli fa 2-2 con una perla di Kvaratskhelia da calcio di punizione, palla all’incrocio. Al 63′ si salva la Fiorentina, Politano colpisce il palo, Napoli ad un passo dal vantaggio. Al 66′ fuori Kouamé e Nzola, dentro Ikoné e Belotti. Al 74′ buona punizione di Nico che però è centrale, Meret non rischia e chiude in angolo. Al 75′ tiro di Politano, Terracciano chiude il primo palo spedendo il pallone in angolo. Al 76′ per il Napoli fuori Politano e Simeone dentro Raspadori e Ngonge. Al 77′ ancora pericoloso Rrahmani, palla alta. Al 77′ fuori Beltran e Biraghi dentro Mandragora e Parisi. All’88’ Nico dentro per Belotti, contatto con Lobotka, Marchetti fischia calcio di rigore. All’OFR Marchetti cambia decisione. All’84’ fallo di Mandragora su Kvara, giallo per il calciatore gigliato. All’86’ fuori Kvara, dentro Lindstrom. All’87’ fuori Arthur, dentro Maxime Lopez. Al 93′ Raspadori calcia ma non trova lo specchio.