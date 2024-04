Zazzaroni ironico: “La prima data individuata dalla Lega per Atalanta-Fioretina è la vigilia di Natale”

La Fiorentina e l’Atalanta devono recuperare ancora una partita, una gara che non ha ancora una data. Ivan Zazzaroni si sofferma su ciò in modo ironico nelle pagine del Corriere dello Sport: “Da dietro sta però salendo con prepotenza gasperiniana l’Atalanta che deve recuperare la gara con la Fiorentina: con questo intasatissimo calendario e le squadre in questione super impegnate nelle coppe, la prima data disponibile individuata dalla Lega è la vigilia di Natale 2024. Non escludo tuttavia che possa essere anticipata il 2 novembre. In ossequio alla regolarità del torneo”.

