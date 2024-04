Commisso ha detto alla squadra che cercherà di tornare per Giovedì poi i complimenti al mister e ai marcatori

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha fatto una telefonata alla squadra al termine di Fiorentina-Sassuolo terminata per 5-1 in favore dei viola. Il presidente si è complimentato con la squadra in particolare con Sottil, Nico, Barak e Quarta e poi i complimenti anche per il Mister Vincenzo Italiano. Inoltre Commisso ha fatto sapere alla squadra che farà di tutto per essere presente allo stadio per Fiorentina-Club Brugge in programma per Giovedì.

CRONACA FIORENTINA SASSUOLO