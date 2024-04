Corriere Fiorentino: “É incredibile ma la Fiorentina è ancora lì, l’Europa League resta una possibilità”

Turnover, e gol. Gestione delle forze, e tre punti. Una serata perfetta, quella di ieri. Buona per fare il pieno di fiducia in vista del Bruges ma, soprattutto, per tornare a guardare la classifica con un sorriso. Napoli agganciato all’ottavo posto e Lazio (settima) lontana cinque punti ma, così come Oshimen e compagni, con una partita in più. Sembra incredibile ripensando a quanto successo in questo 2024, ma a cinque giornate dalla fine la Fiorentina è lì. Ancora aggrappata alla possibilità di inseguire addirittura l’Europa League. Altroché mollare il campionato e pensare solo alla coppa. Sono due le strade, e vanno percorse fino in fondo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI SOTTIL