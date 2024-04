Dominio Fiorentina, questo il miglior modo per reagire all’eliminazione dalla Coppa. Sassuolo? Nullo

Miglior modo la Fiorentina non poteva trovare per reagire alla delusione e alle critiche per la mancata finale di Coppa Italia dopo il ko con l’Atalanta. Una vittoria rotondissima che servirà anche a preparare in un clima più sereno la semifinale di andata di Conference contro il Brugge, giovedì prossimo sempre al Franchi. Una vittoria che non è mai stata in discussione considerando anche una traversa (Parisi), un palo (Barak) e le parate di Consigli. Insomma un dominio assoluto al cospetto di un avversario sempre più risucchiato nella lotta per la salvezza. Reazione degli emiliani? Nulla, mentre i viola hanno continuato a costruire occasioni. Lo scrive Tuttosport.

