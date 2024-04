Gazzetta: “Per la Fiorentina un allenamento, Sassuolo sconcertante ed incapace di frenare la viola”

La Fiorentina col Sassuolo non poteva chiedere di meglio: un allenamento agonistico per preparare bene la semifinale di Conference League. Sconcertante il modo in cui i neroverdi si sono squagliati nel corso della partita, incapaci di frenare la squadra di Italiano che non ha certo l’abitudine alle goleade. Può una squadra che si sta giocando la Serie A prendere gol sessanta secondi dopo averne segnato uno? Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

