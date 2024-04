Italiano: “Felice per Parisi, Barak e Sottil. Quest’anno stagione stregata per pali e rigori sbagliati”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo Fiorentina-Sassuolo, queste le parole dell’allenatore viola:

“La soddisfazione più grande è che confermiamo il fatto che nei momenti di difficoltà facciamo questa prestazione ed a giocare con grande fiducia, mi fa felice ripartire cosi, avevamo bisogno di una vittoria, della prestazione degli esterni, volevamo ottenere una vittoria per arrivare bene a giovedi.

I gol di Nico, dobbiamo ricercare quel tipo di gol molto di più, ovvero l’esterno opposto che si accentra, anche nel primo tempo potevamo sfruttarla molto di più. Contento per Barak, per Sottil, per Nico Gonzalez. Ci sono annate che nascono in questo modo per quanto riguarda i pali presi e i rigori sbagliati, purtroppo non ci hanno permesso di fare molti più punti in campionato, potevamo stare molto più in alto anche se abbiamo la possibilità di scalare qualche altra posizione. Pensiamo a giovedi, da domani pensiamo al Brugge, l’abbiamo studiata, è una squadra tosta, dobbiamo prepararci bene, questa vittoria mi rende felice. Da Pradè a Commisso, tutti ci teniamo tanto.

In programma c’era Belotti in campo 20 minuti, speravo potesse fare gol, lo vedo migliorato e spero che il suo problemino sia acqua passata. Nzola ha avuto problemi famigliari, mi auguro sia tutto risolto e da martedi sarà con il gruppo. Sto iniziando a vedere il percorso del Brugge in Conference, è un percorso importante, hanno vinto bene, sta lottando per vincere il titolo in Belgio, ci teniamo tanto”

