Dopo Berardi, il Sassuolo perde Laurientié in vista della Fiorentina: squalificato, salterà il match del Franchi

L'esterno del Sassuolo è stato ammonito contro il Lecce: era diffidato, non ci sarà per Fiorentina-Sassuolo

A cura di Redazione Labaroviola 21 aprile 2024 14:10

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