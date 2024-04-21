Dopo Berardi, il Sassuolo perde Laurientié in vista della Fiorentina: squalificato, salterà il match del Franchi
L'esterno del Sassuolo è stato ammonito contro il Lecce: era diffidato, non ci sarà per Fiorentina-Sassuolo
Il Sassuolo, impegnato nella sfida di campionato contro il Lecce, perde un altro esterno titolare dopo il grave infortunio di Domenico Berardi, alle prese con la rottura del tendine d'Achille. Nel primo tempo, Armand Laurientié è stato ammonito per un fallo tattico, arrestando il contropiede dei giallorossi; l'ex obiettivo viola era diffidato, quindi salterà Fiorentina-Sassuolo, match che si giocherò domenica prossima alle 20:45.
IL CENTRALE DELL’ATALANTA NON CONVOCATO STASERA PER MONZA, RIENTRA CON LA FIORENTINA IN COPPA
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