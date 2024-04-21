Il centrale dell'Atalanta non convocato stasera per Monza, rientra con la Fiorentina in coppa

Il giocatore nerazzurro sarà a disposizione per il ritorno della semifinale contro i viola a Bergamo di mercoledì

Come riportato da Tuttomercatoweb il difensore bergamasco Giorgio Scalvini non è stato convocato da Gasperini per il match di stasera contro il Monza per recuperarlo interamente a causa del problema fisico avuto nelle ultime settimane e rientrerà mercoledì sera contro la Fiorentina nel ritorno di Coppa Italia.

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