La Fiorentina fa fatica, diversi tifosi allo stadio fischiano la squadra nel corso del primo tempo

Non è stato un primo tempo brillante per la Fiorentina che nel corso del primo tempo ha sbagliato tanto ed ha fatto tanta fatica a imporre il proprio gioco e sviluppare la propria trama da gioco. I giocatori viola hanno commesso diversi errori individuali che non sono stati ben accettati da diversi tifosi viola allo stadio, infatti spesso sono volati diversi fischi di disapprovazione nel corso del primo tempo.