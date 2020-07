Fiorentina-Sassuolo 1-3, squadra viola senza un vero gioco. Brutta prestazione di Castrovilli

Di Chiara Cianferoni

La Fiorentina inizia male la partita contro il Sassuolo che realizza presto il primo gol al 23′ su calcio di rigore con Defrel. Al 35′ Defrel raddoppia davanti a Dragowski. Si trovava tutto solo davanti alla porta perché il difensore viola, German Pezzella, è salito in avanti sul calcio d’angolo della Fiorentina. Al 38′ Traorè del Sassuolo realizza un gol poi annullato per fuorigioco. Al 62′ Muldur segna con tiro mancino dopo aver pressato e rubato palla in area di rigore a Castrovilli. Al 90′ Cutrone fa il gol della bandiera!

Giornata da dimenticare per il talento viola Castrovilli che sbaglia quasi tutto. Chiesa non riesce a muoversi nella posizione da falso nueve e non incide mai. Nel secondo tempo Iachini lo sposta sulla fascia destra ma non riesce a creare occasioni per il bomber Cutrone.