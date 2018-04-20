(VIDEO): la storia degli incontri tra Fiorentina e Sassuolo, dalla C2 a Pepito Rossi
Vi proponiamo la cronostoria della sfida tra Fiorentina e Sassuolo a cura di Stefano Borgi, Museo Fiorentina e Violachannel.tv. La squadra di Pioli affronterà domani i neroverdi ore 18.00https://www.l...
A cura di Redazione Labaroviola
20 aprile 2018 09:48
Vi proponiamo la cronostoria della sfida tra Fiorentina e Sassuolo a cura di Stefano Borgi, Museo Fiorentina e Violachannel.tv. La squadra di Pioli affronterà domani i neroverdi ore 18.00
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