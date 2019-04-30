Domani incontro tra dirigenti e proprietà della Fiorentina. Obiettivo arginare la crisi

Una lunga giornata è passata al centro sportivo "Davide Astori"ma non solo. Mentre Montella e Salica si confrontavano con la squadra nel chiuso dello spogliatoio, la dirigenza si confrontava su come s...

Una lunga giornata è passata al centro sportivo "Davide Astori"ma non solo. Mentre Montella e Salica si confrontavano con la squadra nel chiuso dello spogliatoio, la dirigenza si confrontava su come superare la crisi nell’immediato. La sconfitta con il Sassuolo apre una situazione se possibile peggiore di quanto già non lo fosse, motivo per cui rendono nescessari ulteriori e approfondite analisi. Ecco perché andrà in scena molto probabilmente domani un summit organizzato dalla proprietà per affrontare il momento. Non è dato sapere dove si terrà la riunione in questione, ma è lecito attendersi la presenza, oltre che dei Della Valle che avrebbero organizzato la riunione, anche dei vertici societari che si riuniranno per decidere il da farsi. Sulle scelte in vista della prossima stagione, certamente, ma anche su come arginare un finale d'annata che rischia di diventare profondamente negativo.

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