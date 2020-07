De Zerbi: “Resto al Sassuolo, la Fiorentina non mi ha mai chiamato. Restano i big”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina, queste le parole del tecnico neroverde riportate da TMW: “Purtroppo anche oggi è arrivato un gol dell’avversario. Non sono arrabbiato perché giocavamo contro la Fiorentina e loro hanno attaccanti forti. Abbiamo fatto una grande partita, forse sto esagerando nei cambi ma voglio sia gente fresca che tutti sul carro: giusto giochino tutti, non ho dubbi di avere nessuno che è meno qualitativo. Sono preparati per fare i titolari”.

Avevate preparato le ripartenze dai calci d’angolo in favore della Fiorentina?

“Prepariamo di tre tenerne tre alti ma non per ripartire, bensì per bloccare gli avversari fuori. Chiaro che avendo giocatori tecnici e veloci, se la palla viene fuori cerchiamo di andare a fare gol pure noi”.