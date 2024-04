Italiano: “Vinciamo in casa e arriviamo bene per il Bruges. Da qui in avanti avremo un altro Nico Gonzalez”

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Fiorentina-Sassuolo. Le parole del mister:

“Più che squadra matura, abbiamo ancora confermato di aver capacità di reagire immediatamente ai momenti negativi, senza perdere entusiasmo. Ripartiamo da una bella prestazione e sono contento, perché reagire dopo una sconfitta come quella con l’Atalanta non è facile. Vincere in casa è importante, perché questa partita ti aiuta in vista del Bruges. La soddisfazione è doppia, perché vinciamo in casa e perché arriviamo bene per la partita di giovedì. Arthur ha avuto qualche problemino fisico, sta tornando quello di inizio stagione. Tocca tanti palloni, vuole essere al centro della manovra. Ha capacità di condurre, sta iniziando a giocare lungo. Recuperare Arthur e Maxime è molto positivo per noi. Sulla continuità di Nico? Aveva fatto già gol in Conference con il Plzen. Sulla continuità doveva migliorare, questi 45 minuti con 2 gol gli sono serviti. E’ importante che quei tre davanti arrivino al gol. Sono convinto che Nico a questi livelli, con questa condizione mentale, da qui in avanti sarà un altro Nico. E lo dico perché lo conosco. Quando si esalta è capace di tutto. Non abbiamo scelto nulla, puoi esser fuori da qualche competizione quando sbagli qualcosina. Giovedì abbiamo il Bruges, una signora squadra. Non si può scegliere nulla, perché quando tralasci le altre competizioni può essere fatale. Giovedì dobbiamo giocare bene, giocare a calcio, far gol e cercare il vantaggio, perché a Bruges sarà una partita tosta per noi”.

COMMISSO HA DETTO ALLA SQUADRA CHE CERCHERÀ DI TORNARE PER GIOVEDÌ POI I COMPLIMENTI AL MISTER E AI MARCATORI