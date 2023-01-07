PAGELLE VIOLA: SAPONARA E NICO GONZALEZ SALVATORI, BONAVENTURA PREZIOSO. MALE DUNCAN

La Fiorentina vince 2-1 contro il Sassuolo con i gol di Saponara e Nico Gonzalez nel secondo tempo della gara

Terracciano 6,5 La sua partita inizia con un passaggio sbagliato, poi si fa perdonare con una bella parata su Frattesi al minuto 17 e subito dopo si ripete. Nota positiva

Venuti 6 Una buona partita senza nessuna fiammata in fase offensiva e senza nessuna sbavatura in fase difensiva. Esce per infortunio

Milenkovic 6 Torna titolare dopo il mondiale e l'esclusione contro il Monza, duella bene con Pinamonti, diversi errori in fase di disimpegno ma almeno ha il merito di vincere i duelli difensivi

Igor 5 Sbaglia tantissimo in fase di uscita, errori banali e di concentrazione, in fase di copertura più attento ma è una nota stonata della vittoria

Biraghi 5,5 Quando crossa sbaglia, quando difende va in sofferenza. Mediocre

Bianco 5,5 Sbaglia qualche passaggio, un passo indietro rispetto al primo tempo fatto contro il Monza, probabilmente paga la seconda partita in 3 giorni dal punto di vista fisico

Duncan 5 Partita pessima, sbaglia quasi tutto quello che gli passa tra i piedi. Approccio mentale completamente mancato

Bonaventura 6 Uno dei pochi a salvarsi, dai suoi piedi cerca di creare qualcosa ma molto spesso predica nel deserto. Finisce la partita da centrocampista centrale e da quella posizione è la sicurezza tecnica dei compagni

Kouamè 5,5 Sbaglia una buona occasione nel secondo tempo, spesso impreciso tecnicamente, ci mette tanto impegno e velocità mettendo in apprensione gli avversari

Ikonè 5,5 Non trova la giocata vincente ma è vivace per tutta la partita e presente negli scambi con i compagni, si perde negli ultimi metri come gli accade spesso

Cabral 5,5 Esce alla fine del primo tempo dopo aver preso una brutta botta alla fine dei primi 45 minuti. Il suo primo tempo è nulla ma c'è da dire che la squadra non lo serve mai come dovrebbe essere fatto, lotta senza fortuna

Castrovilli 5,5 Schierato centrocampista centrale davanti la difesa sbaglia tantissimo e soffre in fase di interdizione ma è normale considerato il lungo stop per infortunio e anche il fatto di aver giocato in una posizione a lui nuova

Saponara 6,5 Segna appena entra in campo all'inizio del secondo tempo e dai suoi piedi fa nascere l'azione che porta al rigore del 2-1. Prezioso

Dodò 5,5 Paga l'errore che porta al rigore del Sassuolo, braccio largo e rigore netto. Poi va avanti a fortune alterne nel duello con Laurientè

Nico Gonzalez 6,5 Schierato trequartista porta imprevedibilità alla manovra e anche quella precisione tecnica che mancava, sbaglia di testa un grande gol. Poi segna il gol su rigore e sale in cattedra nel tenere palla nei minuti di sofferenza

Terzic 6,5 Dal suo tiro arriva il tocco di mano e il rigore della vittoria, decisivo

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