Pedullà: “Zurkowski ha accettato lo Spezia su pressione della Fiorentina. Parisi solo se parte Biraghi”

In esclusiva a Passione Fiorentina in diretta su Twitch (come tutti i martedi e venerdi dalle 14) il grande esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato del mercato della Fiorentina, queste le sue parole:

“Zurkowski? Quando devi uscire devi farlo con stile, le società purtroppo devono accettare alcune cose social che non avrebbe dovuto fare. Lui voleva andare all’Empoli ma non è stato possibile, passava attraverso rapporti finiti, quasi irrecuperabili tra Fiorentina ed Empoli con pochi margini di manovra. Lui e il suo agente polacco l’avrebbero dovuta gestire in maniera diversa. L’incontro con lo Spezia è fissato per il pomeriggio per chiudere l’operazione, lui si è convinto che non potesse più andare all’Empoli e cosi ha raggiunto l’accordo con lo Spezia.

La Fiorentina ha insistito per la svolta Spezia nelle ultime 48 ore, siamo sull’operazione da 4 milioni di euro. Se ci fosse stata la possibilità di fare la comproprietà sarebbe stata fatta, adesso con 4 milioni vivono tutti felice e contenti. Zurkowski avrebbe anche corso il rischio di non andare da nessuna parte per andare all’Empoli ma questa volta la Fiorentina non lo ha permesso. Fino a 72 ore fa voleva solo l’Empoli, poi ha capito che non ci sarebbero stati margini di manovra ed ha accettato lo Spezia

Tra Fiorentina ed Empoli c’è una situazione di reciproca insofferenza, quello che è successo ad agosto nasce dalla richiesta della Fiorentina per Parisi, il club viola non lo avrebbe voluto prendere subito ma nemmeno per gennaio, voleva imbastire qualcosa per la prossima estate anche perchè l’Empoli si sarebbe messa in un mare di guai, tra rendimento perso ed eventuale sostituzione. Nel momento in cui si è arenata anche la situazione legata a Bajrami-Kouamè-Zurkowski il treno è andato su un binario morto ed è saltato tutto quello che era stato impostato.

Il procuratore di Parisi e Biraghi è lo stesso, Giuffredi aveva già fatto sapere di non volere due suoi assistiti nello stesso ruolo in una stessa squadra. L’incontro per il rinnovo di Biraghi non è stato mai fatto, possibile che in questa situazione, quella di Parisi eventuale alla Fiorentina sia un discorso di entrata e uscita tra i due giocatori, impossibile pensare che Parisi arrivi alla Fiorentina con Biraghi titolare, è una situazione che va valutata. In presenza di Parisi ci possa essere il rinnovo di Biraghi, in quel caso ci potrebbe essere solo la cessione di Biraghi a meno che qualcuno non impazzisca.

Isco aveva offerto il desiderio di giocare in serie A, quando era al top della sua carriera lo avevano chiesto Milan e Juventus. L’intermediario che aveva in mano la pratica Isco dopo la sua risoluzione di contratto, lo aveva offerto alla Fiorentina che però ha risposto no grazie. Adesso è il papà del calciatore che sta cercando di trovare una soluzione per lui. Non so come andrà a finire perchè lui deve trovare una soluzione.

Cabral ha avuto dei sondaggi anche dall’estero ma credo che se ci debba essere una logica anche dopo il gol segnato non penso possa andare via dalla Fiorentina. Terzic lo vuole il Bologna ma non è la priorità, al primo posto per la società rossoblù c’è il moldavo dell’Olympiacos.

Io sull’esterno penso ci siano delle possibilità che accada qualcosa, la vicenda Boga va seguita, l’Atalanta per lui ha speso 22 milioni, oggi lo darebbe anche a 15, non chiudiamo questa porta per la Fiorentina, il mercato è strano e magari cambiano strategie. Se l’Atalanta lo dà in prestito con diritto di riscatto sarebbe un bagno di sangue

Belotti ha il contratto di 1 anno con opzione per altri 2, passa tutto da lui ma non penso che non ci possa essere il rinnovo dopo quello che è successo. Penso che Belotti con il gioco di Italiano farebbe 15 gol ma adesso lui dovrebbe trovare la condizione, lo avrei preso fossi stato la Fiorentina, lui è un ragazzo che va coccolato e responsabilizzato”

