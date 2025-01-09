I tifosi della Fiorentina non ci stanno: chiesto ricorso al TAR per il divieto di trasferta col Monza

I tifosi della Fiorentina hanno chiesto il ricordo al TAR per il divieto della trasferta di Monza, ritenendola non corretta

I tifosi della Fiorentina hanno presentato ricorso contro il divieto di trasferta a Monza. Nelle scorse ore la Prefettura di Monza-Brianza ha infatti emesso un provvedimento che impedirà ai sostenitori viola di essere all'U-Power Stadium nella serata di lunedì, ma con una nota ufficiale i sostenitori gigliati hanno annunciato il ricorso. Questa il comunicato, riportato da TMW:

"Presa visione del provvedimento emesso dalla Prefettura di Monza-Brianza relativa alla interdizione alla vendita dei biglietti per la partita Monza-Fiorentina del prossimo 13 gennaio ai soli tifosi residenti nella provincia di Firenze, ritenendo che tale decisione sia quanto meno discutibile soprattutto perché basata su ipotetiche reiterazioni di analoghi comportamenti tenuti in occasione della precedente partita a Torino contro la Juventus (cori contro Dusan Vlahovic), mancando oltretutto qualsiasi pretesto di rivalità nei confronti del Monza, si informano tutti i sostenitori della Fiorentina che alcuni rappresentanti del tifo organizzato hanno deciso di impugnare tale provvedimento conferendo delega agli avvocati affinché sia presentato ricorso d’urgenza al Tar della Lombardia.

La speranza è che vi sia, in tale Organo, quel buon senso che non si ravvisa sia stato utilizzato per la stesura del provvedimento prefettizio e che, accogliendone il ricorso, permetta anche ai tifosi della Fiorentina residenti nel capoluogo di essere presenti sugli spalti dello stadio di Monza".

KOUAME'-CAGLIARI PISTA DIFFICILE

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