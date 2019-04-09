ATF, domani riunione al Galluzzo per decidere che linea comune seguire
"A seguito degli avvenimenti odierni convochiamo un'assemblea aperta a tutti i Viola Club affiliati domani Mercoledì 10 Aprile alle ore 21:30 presso la casa del popolo del Galluzzo in Via Senese/angol...
A cura di Redazione Labaroviola
09 aprile 2019 20:40
"A seguito degli avvenimenti odierni convochiamo un'assemblea aperta a tutti i Viola Club affiliati domani Mercoledì 10 Aprile alle ore 21:30 presso la casa del popolo del Galluzzo in Via Senese/angolo Via San Francesco D'Assisi per commentare la situazione e cercare di definire una linea comune da seguire.
Anche in considerazione del ridotto preavviso, invitiamo tutti i gruppi che non portranno essere presenti ad inviarci un loro pensiero e/o suggerimenti in merito via mail ( [email protected])"