L’ACCVC a Commisso: “Non sentiamo più la sua voce. O rilancia la Fiorentina o passa la mano”

L’Associazione Centro di Coordinamento dei Viola Club, si è espressa con un lungo comunicato rivolto direttamente al presidente della Fiorentina Rocco Commisso, nel quale viene chiesto esplicitamente al proprietario del club viola di prendere una decisione chiara in un momento così difficile come quello che sta attraversando la squadra in questo avvio di stagione: rilanciare con forza o cedere la società. Ecco l’intero comunicato pubblicato poco fa dall’ACCVC:

“Presidente Commisso,

non sentiamo più la sua voce da troppo tempo; sicuramente avrà i suoi validi motivi.

Purtroppo la nostra Fiorentina sta attraversando un momento difficile, diremmo storico, proprio in concomitanza con la sua assenza.

Capiamo che, in questo momento, tutto è difficile, ma il mondo va avanti senza tener conto delle difficoltà che ognuno di noi può attraversare in un determinato periodo della propria vita.

Lei sa, dentro di sé, cosa sia meglio fare per il “bene” della Fiorentina. A volte possono essere anche scelte non previste e difficili da prendere, ma che – per il verificarsi di certe avversità o per la sopraggiunta mancanza di volontà di continuare – diventano necessarie.

Presidente,

il popolo viola in questo momento si aspetta da Lei un segnale, un gesto importante che faccia capire cosa intenda fare della Fiorentina.

Ci permettiamo di dire che, a questo punto, Lei ha davanti due strade.

Può decidere di rilanciare con forza, creando una struttura societaria “sportiva” degna di tale nome, con manager e personaggi di calcio capaci di togliere la Fiorentina dalle paludi dell’ultimo posto in classifica e di progettare un futuro all’altezza della tradizione di questa società, che – come Lei ben sa – sta per compiere 100 anni di storia.

Oppure, se non ritiene di non aver più la volontà o la possibilità di farlo, potrebbe essere giunto il momento, anche controvoglia, di valutare di “passare la mano”.

Sicuramente quest’ultima non è un’operazione che si compie da soli, senza controparte e necessita di tempo per essere realizzata.

Decida Lei, Presidente.

L’importante è che questo momento di sbandamento e di senso di abbandono, percepito dai tifosi viola, finisca al più presto.

Un caro saluto da tutti i Viola Club del Mondo”.