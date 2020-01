Il presidente dell’ACCVC Filippo Pucci ha parlato dell’attuale momento dei viola all’emittente Radio Sportiva, soffermandosi in particolare sul cambio di allenatore e sul futuro di Chiesa. Ecco le sue parole: #La prima cosa da fare è prendere coscienza della situazione, senza smanie o attacchi di panico. Alcune situazioni si sviluppano da sole e creano situazioni da cui poi è difficile uscirne. Montella non ha mantenuto attesa di quando fu richiamato, ora sarà il campo a dire se la situazione migliorer. La classifica della Fiorentina è imputabile alla conduzione tecnica, va comunque pesantemente migliorata la squadra. Attacco viola sterile? Le partite si vincono facendo gol, se non hai un attaccante che ri fa 15 reti l’annovai in difficoltà. Non è certo una cosa che si scopre oggi. Chiesa? Nelle ultime apparizioni l’ho visto molto più sereno, tranquillo e sorridente. In questo momento l’obiettivo principale è di squadra: togliersi da questa situazione. Poi la società valuterà le scelte da fare. Cosa chiedo a Iachini? La grinta e la determinazione che sono insite nel personaggio”.