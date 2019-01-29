INCONTRO DELLA VALLE CON VIOLA CLUB. ECCO IL COMUNICATO DELL'ACCVC

Alcune settimane fa, il centro di coordinamento dei Viola Club ha chiesto alla proprietà viola un confronto per sapere il futuro e le ambizioni della Fiorentina. Oggi è avvenuto l'incontro. Ecco il co...

A cura di Redazione Labaroviola 29 gennaio 2019 22:39

Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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