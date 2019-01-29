INCONTRO DELLA VALLE CON VIOLA CLUB. ECCO IL COMUNICATO DELL'ACCVC
Alcune settimane fa, il centro di coordinamento dei Viola Club ha chiesto alla proprietà viola un confronto per sapere il futuro e le ambizioni della Fiorentina. Oggi è avvenuto l'incontro. Ecco il co...
Alcune settimane fa, il centro di coordinamento dei Viola Club ha chiesto alla proprietà viola un confronto per sapere il futuro e le ambizioni della Fiorentina. Oggi è avvenuto l'incontro. Ecco il comunicato del centro dicoordinamento:
"Si informano tutti i Viola Club affiliati che si è appena concluso l’incontro con la Proprietà richiesto dall’Associazione a seguito della riunione straordinaria di martedì 8 gennaio.
Al suddetto incontro erano presenti una delegazione del consiglio dell’Associazione, una rappresentanza di Viola Club a testimonianza delle posizioni emerse in assemblea nonché Filippo Pucci.
Per ACF Fiorentina erano presenti: Andrea Della Valle, Mario Cognigni, Gino Salica, Giancarlo Antognoni e Alessandro Ferrari.
L’incontro ha avuto una durata di 2 ore.
Convocheremo in tempi brevi una nuova riunione straordinaria dei Viola Club durante la quale i presenti all’incontro con la Proprietà condivideranno quanto detto.
Adesso è il momento di pensare alla squadra ed in particolare all’incontro che la Fiorentina disputerà domani contro la Roma alle ore 18:15 per accedere alle semifinali di Tim Cup.
Per questo motivo una nota più approfondita sull’incontro appena concluso verrà diffusa giovedì 31 gennaio."