Pucci (presidente ACCVC): “Decisione presa per il bene della Fiorentina. Reazione del Club? Nessuna”

Il presidente di ACCVC ha motivato la decisione di diramare il duro comunicato nella giornata di ieri contro la gestione Commisso

Il presidente dell’Associazione Centro Coordinamento Viola Club ha parlato a RadioFirenzeViola per chiarire le motivazioni del comunicato diramato nella giornata di ieri: “Ci abbiamo pensato e ripensato, abbiamo sperato che qualcosa cambiasse, poi ci siamo consultati internamente con i club e abbiamo avuto un risultato quasi bulgaro. Il concetto di fondo era condiviso da tutti, perché non si può far finta di niente in un momento del genere, e i risultati sportivi non permettono un ripensamento. Il provvedimento è preso per il bene della Fiorentina. Reazione del Club? Non ce ne sono state e non me aspettavo”.