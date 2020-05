Il presidente del Centro Coordinamento Viola Club Filippo Pucci ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ora basta, devono smetterla di prendere in giro i tifosi viola. Sono 15 anni che assistiamo al balletto delle responsabilità tra le istituzioni, senza mai arrivare a nulla. Non possiamo permetterci di perdere l’occasione di un investimento da 300 milioni per la città. I tifosi sono stanchi dei discorsi. Se poi Commisso dovesse stancarsi e andarsene, qualcuno dovrebbe assumersi le sue responsabilità”