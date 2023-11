Asta al Viola Park: Pucci presenta, Vieri spende 4.500€, a Renzi la maglia di Bonaventura per 3.500€

Come raccontato dal TgR Toscana, nella giornata di ieri è andata in scena una cena di beneficenza al Viola Park per raccogliere fondi per gli alluvionati, in particolare per la ricostruzione del teatro e della biblioteca di Campi Bisenzio, oltre che all’associazione Pro Emergenza di Prato. Un’occasione organizzata da Nigro, costruttore del Viola Park e residente a Prato, uno dei posti più colpiti dall’Alluvione.

Alla cena c’erano quasi 400 imprenditori tra Firenze e Prato oltre al presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco di Firenze Dario Nardella ed il leader di Italia Viva Matteo Renzi che si è aggiudicato la maglia di Bonaventura per 3.500 euro. Vendute anche le maglie di Duncan per 6.500 euro, 4.300 per la maglia di Biraghi ma all’asta c’erano le maglie di diversi giocatori di serie A, da Thuram a Giroud fino a Calhanoglu e Theo Hernandez. Quella di Thuram se l’è aggiudicata Vieri per 4.500 euro, presente all’evento presentato dal comico Pucci che ha scherzato con tutti i presenti tra un’asta e l’altra.

Della Fiorentina presenti il direttore generale Barone, il responsabile della comunicazione Alessandro Ferrari, il direttore sportivo Daniele Pradè, il tecnico Vincenzo Italiano ed i calciatori Bonaventura, Biraghi e Bonaventura di cui le maglie sono state vendute all’asta. Dalla cena sono stati raccolto 47.500 euro. Presenti anche i sindaci di Prato, Campi Bisenzio e Bagno a Ripoli.

