Chiellini sul caso Koulibaly: “Razzismo inaccettabile. Da toscano mi sono vergognato”

L’orribile evento di domenica al Franchi dopo la partita tra Fiorentina e Napoli è ancora tema di discussione. Al centro del tema, le offese razziste ricevute da Koulibaly da parte di un numero ristrettissimo di tifosi. Ne ha parlato oggi anche il capitano degli azzurri Giorgio Chiellini, che si prepara a guidare gli azzurri nella semifinale di Nations League contro la Spagna. Nella conferenza stampa con mister Mancini, il difensore della Juventus è intervenuto duramente sull’evento, portando giustamente avanti la battaglia contro le discriminazioni. Le sue parole:

“È inaccettabile. Servono leggi e regole che vengono applicate, questa è la cosa più importante. Mi sono vergognato, come italiano e toscano. Per me l’Italia non è un Paese razzista. Qualcosa in più va fatto, altrimenti da fuori diamo una brutta immagine di noi stessi”.

LA JUVENTUS HA OFFERTO A VLAHOVIC 6 MILIONI ALL’ANNO PER 5 ANNI: