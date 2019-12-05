Commisso: "Va tolta quella piccola minoranza razzista". Boateng: "Continuiamo la lotta"

Oggi Rocco Commisso e Kevin-Prince Boateng sono stati presenti alla commemorazione di Mandela, scomparso nel 2013. Queste le parole del presidente viola: "Quando giocavo negli Stati Uniti c'erano molt...

Oggi Rocco Commisso e Kevin-Prince Boateng sono stati presenti alla commemorazione di Mandela, scomparso nel 2013. Queste le parole del presidente viola: "Quando giocavo negli Stati Uniti c'erano molti calciatori di colore, quattro erano dei Caraibi, io ero il capitano del club, guai a chi me li toccava, non esisteva il razzismo. Per me l'Italia non è razzista, è quella piccola minoranza che esiste che va tolta". Boateng ha aggiunto: "Questa lotta continua, noi andiamo avanti e lottiamo sempre contro il razzismo".