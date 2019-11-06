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Razzismo, i patron degli altri club di A sposano la linea Commisso: "Escludiamo per sempre gli imbecilli dagli stadi"

Sulle pagine del Corriere Fiorentino in edicola oggi si trova la reazione di altri presidenti di club di serie A che sposano ampiamente la linea di Rocco Commisso in tema di razzismo. Per Colombarini,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2019 11:38
Razzismo, i patron degli altri club di A sposano la linea Commisso: "Escludiamo per sempre gli imbecilli dagli stadi" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Sulle pagine del Corriere Fiorentino in edicola oggi si trova la reazione di altri presidenti di club di serie A che sposano ampiamente la linea di Rocco Commisso in tema di razzismo. Per Colombarini, della Spal, "Le società devono fare tutto quanto in loro possesso per diffondere la cultura del rispetto e della tolleranza", mentre per il Toro Cairo soggiunge "E' il momento di fare, non di parlare". Infine Giulini, del Cagliari: "Gli imbecilli e i razzisti vanno individuati ed esclusi definitivamente dagli stadi".

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