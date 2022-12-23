Offside Racism, Alfred Duncan e William Mendoza su Rai Gulp per la lotta contro il razzismo

Nella puntata odierna di "Offside Racism", sono stati protagonisti due centrocampisti viola, Duncan e Mendoza

Nella nuova puntata di Offside Racism, disponibile su RaiPlay, il protagonista è William Alejandro Padilla Mendoza, classe 2005 e centrocampista della primavera viola. A consegnargli la maglia simbolica per la lotta contro il razzismo è stato Alfred Duncan, numero 32 della Fiorentina. Di seguito il video postato da Rai Gulp della puntata odierna:

ZURKOWSKI TRA EMPOLI E SAMPDORIA

https://www.labaroviola.com/tuttosport-zurkowski-conteso-tra-empoli-e-sampdoria-ma-lui-preferirebbe-i-toscani/196819/