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Tuttosport, Zurkowski conteso tra Empoli e Sampdoria ma lui preferirebbe i toscani

Zurkowski è fuori dai piani della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2022 14:28
Tuttosport, Zurkowski conteso tra Empoli e Sampdoria ma lui preferirebbe i toscani -
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Tuttosport, Zurkowski conteso tra Empoli e Sampdoria ma lui preferirebbe i toscani

Zurkowski non è più nei piani della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Per questo potrebbe lasciare la Fiorentina già a gennaio. Da tempo il centrocampista polacco piace all'Empoli, suqadra in cui ha già giocato, così come alla Sampdoria. Il centrocampista dà la propria preferenza ai toscani. Lo scrive Tuttosport.

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