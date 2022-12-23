Tuttosport, Zurkowski conteso tra Empoli e Sampdoria ma lui preferirebbe i toscani
Zurkowski è fuori dai piani della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2022 14:28
Zurkowski non è più nei piani della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Per questo potrebbe lasciare la Fiorentina già a gennaio. Da tempo il centrocampista polacco piace all'Empoli, suqadra in cui ha già giocato, così come alla Sampdoria. Il centrocampista dà la propria preferenza ai toscani. Lo scrive Tuttosport.
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